Главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко признали лучшим тренером года в Беларуси, сообщает официальный сайт белорусской федерации футбола. Наставник "армейцев" становится обладателем этой награды уже пятый год подряд.
ЦСКА набрал 33 очка в 17 турах Российской премьер-лиги и находится на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от "Зенита" и "Спартака" на 2 очка. Сезон 2019/20 команда Виктора Гончаренко завершила на четвертом месте.
Гончаренко стал лучшим тренером года в Беларуси в пятый раз подряд
Белорусский главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан в своей стране лучшим тренером 2020 года.
Фото: ПФК ЦСКА
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