Блистательный Нобоа, возродившийся Кухарчук и штампующий голы Дзюба. Сборная лучших игроков 18 тура РПЛ

На этот раз в составе представители «Краснодара», «Зенита», «Сочи», «Химок», «Ростова» и «Урала».

Вратарь: Евгений Городов («Краснодар»)


Прогулочный по счету матч с «Локомотивом» мог закончиться для «Краснодара» вовсе не так радужно, если бы не блестящая игра подменяющего Сафонова Евгения Городова. В ключевой момент игры при счете 2:0 голкипер не позволил «железнодорожникам» вернуться в игру, отразив пенальти. Всего же за матч он ликвидировал 5 ударов в створ своих ворот, записав себе в актив «сухарь».

Защитники:


Алексей Сутормин («Зенит»)

Выйдя играть на непривычной позиции правого защитника, отметился в протоколе двумя голевыми передачами. Также записал на свой счет 2 отбора и 4 перехвата.

Миха Мевля («Сочи»)

Чемпион тура по количеству выносов – их на счету Михи целых 13. Также в активе Мевли перехват, блокированный удар и 4 выигранных верховых единоборства. Как итог – «сухой» матч команды против «Спартака» при всего одном ударе красно-белых в створ ворот за игру.

Александр Филин («Химки»)

Был оплотом крепкой обороны «Химок», ничего не позволившей создать «Арсеналу». Заработал впечатляющую статистику – 6 выигранных верховых единоборств, 5 отборов, 6 перехватов и 4 выноса за матч.

Игорь Калинин («Урал»)

На последних минутах матча с ЦСКА, в котором «Урал» почти весь второй тайм провел в меньшинстве, подключился в атаку и сравнял счет, замкнув головой подачу Кулакова. Важнейший мяч, принесший «шмелям» ничью в безнадежной ситуации. «Это один из самых счастливых моментов в моей жизни», – признался после матча Калинин, для которого этот гол стал вторым в РПЛ и первым в нынешнем сезоне.

Блистательный Нобоа, возродившийся Кухарчук и штампующий голы Дзюба. Сборная лучших игроков 18 тура РПЛ

Полузащитники:


Роман Тугарев («Ростов»)

Постепенно получающий все больше игрового времени в «Ростове» Тугарев незаметно стал игроком основы желто-синих, и неспроста – Роман весь матч старательно отрабатывает в прессинге и в борьбе за мяч, а при малейшей возможности стремится обострить игру. В матче с «Динамо» два тура назад он заработал пенальти, а в отчетном туре забил свой первый гол в РПЛ: фланговая подача Тугарева со штрафного пошла в створ ворот, Алеесами дезориентировал вратаря, обозначив попытку сыграть головой, и мяч влетел в сетку. Также на его счету фантастические для игрока атакующей линии 4 отбора. Руководство «Ростова» уже изъявляет желание подписать арендованного у «Локомотива» 22-летнего вингера на полноценный контракт.

Илья Кухарчук («Химки»)

После большого интервью, которое Илья дал корреспонденту Rusfootball.info Андрею Бабичу, не отмечавшегося до того в РПЛ голами почти 10 лет (дубль за «Анжи» в ворота нальчикского «Спартака» 28 ноября 2010 года) Кухарчука будто подменили: он теперь забивает в каждом матче, в котором выходит на поле, и за 3 последних игры набрал 3+1! В игре с «Арсеналом» на счету полузащитника победный гол великолепным ударом под перекладину в касание.

Кристиан Нобоа («Сочи»

Забил великолепный победный гол «Спартаку», закрутив мяч в дальний угол ударом из-за штрафной. Весь матч здорово отрабатывал в обороне и опорной зоне – 4 отбора, перехват, 2 выноса.

Виктор Классон («Краснодар»)

Открыл счет в матче с «Локомотивом» уже на 5 минуте, моментально наказав красно-зеленых за ошибку Крыховяка. Стал самым бьющим игроком в своей команде – 4 удара, 3 из которых в створ.


Нападающие:


Артем Дзюба («Зенит»)

Отличился во втором матче подряд, на этот раз оформив дубль в ворота «Динамо» (один из голов с пенальти). Дзюба забил уже 10 голов в текущем чемпионате и на пару с Азмуном является лидером бомбардирской гонки.

Маркус Берг («Краснодар»)

Два гола в ворота «Локомотива». Форвард сделал свое дело. На счету Берга уже 8 мячей в этом сезоне РПЛ, и он поднялся в топ-7 бомбардиров (8 голов забили сразу 5 игроков).


Тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)


«Быки», которые единственными из всех наших клубов вышли в евровесну, и к полному возврату в чемпионат после завершения групповых турниров, такое впечатление, оказались готовы лучше всех. Уже второй матч подряд команда Мурада Мусаева громит соперника со счетом 5:0, причем на этот раз пострадавшим оказался не забитый борец за выживание «Ротор», а коллега по Лиге чемпионов «Локомотив». «Тот» «Краснодар» вернулся?

А лучшим игроком прошлого тура вами был признан полузащитник «Спартака» Алекс Крал, отрыв которого от нападающего «Зенита» Сердара Азмуна составил всего лишь 2 голоса.


Фото: Сергей Кулаков / «Сочи», Константин Рыбин / РПЛ, ФК «Краснодар»

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Краснодар Зенит Сочи Химки Ростов Урал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Капитан "Аталанты" Гомес - о ссоре с главным тренером: когда я уйду, правда обо всем станет известна
Источник: экс-президент ФНЛ Ефремов может занять должность заместителя президента "Урала"
Уткин: Березуцкий в главные тренеры ЦСКА - это обломки какой-то совершенно другой логики
Блистательный Нобоа, возродившийся Кухарчук и штампующий голы Дзюба. Сборная лучших игроков 18 тура РПЛ
Глушаков: вернуться в сборную? Почему нет? 1
Юран - о "Химках": слава богу, эта эпопея закончилась после меня, когда детский тренер пришел. Вовремя сменилось руководство
Лидер "Аталанты" близок к уходу из клуба после драки с главным тренером 1
Карасев рассудит "Зенит" - "Спартак" и другие назначения арбитров в 19-м туре 1
"Я самурай, я вернусь намного сильнее". Хасимото обратился к болельщикам на русском языке
Источник: матч "Зенит" - "Спартак" пройдет без зрителей 7
"Спартак" просил перенести заседание КДК по делу Тедеско 5
"Ростов" намерен выкупить Тугарева 1
"Рома" и "Марсель" интересуются Дриусси 8
Бородин: два дня Тедеско обвинял меня в расизме, а сегодня узнаю, что это ксенофобия 8
Соболев приступил к беговой работе 2
"Спартак" ответил Юрану по возрасту Урунова 5
Главный тренер сборной Сербии отправлен в отставку 3
Юран - об Урунове: вроде молодой, а все знают, что он на 4-5 лет старше 8
France Football назвал лучших нападающих всех времен 2
"Ростов" отреагировал на информацию об интересе "Спартака" к Норманну 4
Орлов прокомментировал жест Тедеско в матче с "Сочи" 5
Источник: матч "Зенит" - "Спартак" рассудит Карасев 29
Источник: "Спартак" может усилиться голландским полузащитником Копмейнерсом 7
Берг: у "Краснодара" хорошие шансы победить загребское "Динамо"
Источник: вратарь "Химок" Лантратов может перейти в "Зенит" или "Локомотив" 1
Сутормин: матч в Брюгге был самым тяжелым в Лиге чемпионов 1
Источник: Тедеско, вероятно, пропустит матч с "Зенитом" 13
Тугарев поделился впечатлениями после дебютного гола в РПЛ
Главный тренер загребского "Динамо" Мамич: я говорил игрокам, что нам выпадет "Краснодар"
Лев Яшин признан лучшим вратарем всех времен по версии France Football 4
Все новости
-