Блистательный Нобоа, возродившийся Кухарчук и штампующий голы Дзюба. Сборная лучших игроков 18 тура РПЛ

Вратарь: Евгений Городов («Краснодар»)
Прогулочный по счету матч с «Локомотивом» мог закончиться для «Краснодара» вовсе не так радужно, если бы не блестящая игра подменяющего Сафонова Евгения Городова. В ключевой момент игры при счете 2:0 голкипер не позволил «железнодорожникам» вернуться в игру, отразив пенальти. Всего же за матч он ликвидировал 5 ударов в створ своих ворот, записав себе в актив «сухарь».
Защитники:
Алексей Сутормин («Зенит»)
Выйдя играть на непривычной позиции правого защитника, отметился в протоколе двумя голевыми передачами. Также записал на свой счет 2 отбора и 4 перехвата.
Миха Мевля («Сочи»)
Чемпион тура по количеству выносов – их на счету Михи целых 13. Также в активе Мевли перехват, блокированный удар и 4 выигранных верховых единоборства. Как итог – «сухой» матч команды против «Спартака» при всего одном ударе красно-белых в створ ворот за игру.
Александр Филин («Химки»)
Был оплотом крепкой обороны «Химок», ничего не позволившей создать «Арсеналу». Заработал впечатляющую статистику – 6 выигранных верховых единоборств, 5 отборов, 6 перехватов и 4 выноса за матч.
Игорь Калинин («Урал»)
На последних минутах матча с ЦСКА, в котором «Урал» почти весь второй тайм провел в меньшинстве, подключился в атаку и сравнял счет, замкнув головой подачу Кулакова. Важнейший мяч, принесший «шмелям» ничью в безнадежной ситуации. «Это один из самых счастливых моментов в моей жизни», – признался после матча Калинин, для которого этот гол стал вторым в РПЛ и первым в нынешнем сезоне.
Полузащитники:
Роман Тугарев («Ростов»)
Постепенно получающий все больше игрового времени в «Ростове» Тугарев незаметно стал игроком основы желто-синих, и неспроста – Роман весь матч старательно отрабатывает в прессинге и в борьбе за мяч, а при малейшей возможности стремится обострить игру. В матче с «Динамо» два тура назад он заработал пенальти, а в отчетном туре забил свой первый гол в РПЛ: фланговая подача Тугарева со штрафного пошла в створ ворот, Алеесами дезориентировал вратаря, обозначив попытку сыграть головой, и мяч влетел в сетку. Также на его счету фантастические для игрока атакующей линии 4 отбора. Руководство «Ростова» уже изъявляет желание подписать арендованного у «Локомотива» 22-летнего вингера на полноценный контракт.
Илья Кухарчук («Химки»)
После большого интервью, которое Илья дал корреспонденту Rusfootball.info Андрею Бабичу, не отмечавшегося до того в РПЛ голами почти 10 лет (дубль за «Анжи» в ворота нальчикского «Спартака» 28 ноября 2010 года) Кухарчука будто подменили: он теперь забивает в каждом матче, в котором выходит на поле, и за 3 последних игры набрал 3+1! В игре с «Арсеналом» на счету полузащитника победный гол великолепным ударом под перекладину в касание.
Кристиан Нобоа («Сочи»
Забил великолепный победный гол «Спартаку», закрутив мяч в дальний угол ударом из-за штрафной. Весь матч здорово отрабатывал в обороне и опорной зоне – 4 отбора, перехват, 2 выноса.
Виктор Классон («Краснодар»)
Открыл счет в матче с «Локомотивом» уже на 5 минуте, моментально наказав красно-зеленых за ошибку Крыховяка. Стал самым бьющим игроком в своей команде – 4 удара, 3 из которых в створ.
Нападающие:
Артем Дзюба («Зенит»)
Отличился во втором матче подряд, на этот раз оформив дубль в ворота «Динамо» (один из голов с пенальти). Дзюба забил уже 10 голов в текущем чемпионате и на пару с Азмуном является лидером бомбардирской гонки.
Маркус Берг («Краснодар»)
Два гола в ворота «Локомотива». Форвард сделал свое дело. На счету Берга уже 8 мячей в этом сезоне РПЛ, и он поднялся в топ-7 бомбардиров (8 голов забили сразу 5 игроков).
Тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)
«Быки», которые единственными из всех наших клубов вышли в евровесну, и к полному возврату в чемпионат после завершения групповых турниров, такое впечатление, оказались готовы лучше всех. Уже второй матч подряд команда Мурада Мусаева громит соперника со счетом 5:0, причем на этот раз пострадавшим оказался не забитый борец за выживание «Ротор», а коллега по Лиге чемпионов «Локомотив». «Тот» «Краснодар» вернулся?
А лучшим игроком прошлого тура вами был признан полузащитник «Спартака» Алекс Крал, отрыв которого от нападающего «Зенита» Сердара Азмуна составил всего лишь 2 голоса.
Фото: Сергей Кулаков / «Сочи», Константин Рыбин / РПЛ, ФК «Краснодар»