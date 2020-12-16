Форварда ЦСКА Шкурина исключили из сборной Белоруссии и лишили отсрочки по воинской службе

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин исключен из состава главной и молодежной сборной Белоруссии на 2021 год и лишен отсрочки по обязательной службе в армии.
Фото: МатчТВ
21-летний нападающий ЦСКА Илья Шкурин исключен из списков национальной и молодежной сборных Белоруссии на 2021 год. Причиной этого стал неприезд форварда в молодежную сборную в сентябре 2020 года по политическим мотивам.

С исключением из списков сборных команд Белоруссии Шкурин автоматически лишился льготы по отсрочке воинской службы.

Источник: pressball.by

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Теги: ЦСКА Сборная Белоруссии Шкурин
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