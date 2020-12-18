Напомним, что действующий контракт игрока с красно-черными рассчитан до лета 2021 года. Однако руководство "Химок" рассматривает возможность продления соглашения с Глушаковым. По информации источника, контракт с Денисом может быть продлён на текущих условиях.
В нынешнем сезоне Глушаков провел в составе "Химок" 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Metaratings.ru
Источник: "Химки" хотят продлить контракт с Глушаковым
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков может продлить трудовое соглашение с подмосковной командой.
Фото: ФК "Химки"
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