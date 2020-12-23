Леонченко является бронзовым призером в составе "Локомотива" 1994 года. Также Владимир выступал за московское "Торпедо", где был капитаном команды. Ранее он занимал посты исполнительного директора и председателя Совета профессионального союза футболистов и тренеров.
Леонченко сменил на должности гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе. Клуб поблагодарил функционера за работу на благо "железнодорожников".
Источник: официальный сайт ФК "Локомотив"
Кикнадзе официально покинул пост генерального директора "Локомотива". Его сменил Леонченко
Владимир Леонченко официально представлен в качестве нового генерального директора "Локомотива".
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