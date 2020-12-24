- Мне кажется, я не готов просто следующим летом вступить на эту должность. Почему? У меня не хватит ни опыта, ни знаний. Я не только тебе говорю, но и Рибалте в том числе, - сказал Аршавин в ходе интервью ютуб-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.
Срок действия контракта нынешнего спортивного директора "Зенита" Хавьера Рибалты истекает в июне 2021 года. По словам Аршавина, испанский специалист не планирует продлевать действующее соглашение, потому что его семье не очень нравится в Санкт-Петербурге.
Аршавин: не готов летом принять у Рибалты должность спортивного директора "Зенита"
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин оценил степень своей готовности занять должность спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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