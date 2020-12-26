- Мы с тренерским штабом много этот вопрос обсуждали и для себя определили, что взрослых игроков на сходе брать больше не будем. Если игрок уже достиг определенного уровня и дальше не вырастет, то зачем он нам? Мы их не продадим ведь потом. Например, мы в этом году приглашали Александра Кокорина. Даже сейчас у нас есть возможность его взять, но он нам не нужен. Хотя это качественный игрок, нам нужно смотреть вперед и развиваться. В этом плане такой трансфер нам ничего не даст, - передает слова Сайманова "Бизнес-Online".
"Рубин" по итогам осенней части чемпионата России набрал 28 очков в 19 сыгранных матчах и занимает девятое место в турнирной таблице. 29-летний нападающий Александр Кокорин в августе 2020 года в качестве свободного агента подписал трехлетний контракт с московским "Спартаком", за который провел 10 матчей во всех турнирах, забив в них 2 гола с пенальти и заработав 2 ассистентских балла. Ранее футболист выступал за "Сочи", находясь в этом клубе в аренде от петербургского "Зенита", и отбывал тюремное заключение.
Гендиректор "Рубина" Сайманов: мы и сейчас можем взять Кокорина, но он нам не нужен
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал возможность перехода в клуб форварда "Спартака" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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