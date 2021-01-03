Источник: "Фиорентина" предложит "Спартаку" около 5 млн евро за Кокорина

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин может продолжить карьеру в Италии.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, "Фиорентина" в ближайшее время сделает красно-белым предложение – оно составит около 5 млн евро. Сообщается, что в случае перехода в итальянский клуб Кокорин будет зарабатывать менее 3 млн евро.

Ранее появилась информация, что 29-летний игрок может перейти в один из клубов РПЛ - "Сочи" или "Ростов". Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин провел 8 матчей за "Спартак", в которых забил 2 гола с пенальти и сделал 1 ассист.

Источник: РБ-Спорт

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Фиорентина Кокорин Спартак Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(7)

Последние новости

Гол де Йонга принес "Барселоне" победу над "Уэской"
Дубль Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Удинезе"
Почеттино - игрокам "ПСЖ": хватит ржать! Работаем!
Де Брейне: "Ман Сити" все еще ведет борьбу за чемпионство
Крыховяк напоил жирафа из кофейной чашки (фото)
Месси проводит 500-й матч в Ла Лиге 3
"Челси" начал поиск замены Лэмпарду после поражения от "Манчестер Сити"
Месси и Дембеле с первых минут начнут матч против "Уэски"
Кокорин и Мамаев вместе отдыхают в Дубае (фото) 4
Роналду и Дибала - в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Удинезе"
"Милан" обыграл "Беневенто" и вернул себе лидерство в Серии А
"Бавария" победила "Майнц", уступая по ходу встречи в 2 мяча 1
"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Челси" и поднялся на 5-е место в АПЛ
"Зенит" намерен подписать де Пауля следующим летом 9
"Атлетик" отправил в отставку Гаритано. Клуб вышел в финал Кубка Испании
У Суареса 11 очков по системе "гол+пас" в 12 матчах за "Атлетико" в Ла Лиге
Артета: Парти сыграл за нас два с половиной матча, а ведь он наш главный трансфер
Каррагер - о Бэйле: нам предстоит увидеть доказательства того, что Зидан был не прав
Источник: "Фиорентина" предложит "Спартаку" около 5 млн евро за Кокорина 16
"Атлетико" на последних минутах вырвал победу у "Алавеса"
Мартинес - о хет-трике в ворота "Кротоне": посвящаю голы своей семье и дочери, которая скоро родится
Семин: Кикнадзе и Мещеряков уже не найдут себе место в футбольном содружестве 1
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вольфсбург"
Зинченко впервые в сезоне выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити"
Голевая передача Шомуродова помогла "Дженоа" добыть ничью в матче с "Лацио" 10
"Аталанта" разгромила "Сассуоло", Миранчук вышел на 84-й минуте 2
Русо: говорят, что уход Неймара опозорил "Барселону", но он оставил нам 222 млн. евро
Лэмпард: у некоторых футболистов восстановление после коронавируса проходит медленнее
Мичуренков покинул "Нижний Новгород"
Лукаку, забив 50 голов в 70 матчах за "Интер", побил рекорд Роналдо
Все новости
-