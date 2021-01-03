По данным источника, "Фиорентина" в ближайшее время сделает красно-белым предложение – оно составит около 5 млн евро. Сообщается, что в случае перехода в итальянский клуб Кокорин будет зарабатывать менее 3 млн евро.
Ранее появилась информация, что 29-летний игрок может перейти в один из клубов РПЛ - "Сочи" или "Ростов". Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин провел 8 матчей за "Спартак", в которых забил 2 гола с пенальти и сделал 1 ассист.
Источник: РБ-Спорт
Источник: "Фиорентина" предложит "Спартаку" около 5 млн евро за Кокорина
Фото: ФК "Спартак"
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