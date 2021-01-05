Белоус: мне звонили из МЛС и интересовались: есть ли возможность, что Кокорин поедет к ним

Футбольный менеджер Юрий Белоус сообщил, что нападающим "Спартака" Александром Кокориным интересуются в MLS.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
— Недавно, например, мне звонили из МЛС и интересовались: есть ли возможность, что Кокорин поедет к ним. А в МЛС деньги на ветер не бросают. Если звонят — значит есть интерес, и люди готовы платить, — цитирует Белоуса matchtv.ru

29-летний Кокорин выступает за "Спартак" с лета 2019 года, перейдя в клуб в статусе свободного агента. Всего за московскую команду форвард провел 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

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Теги: Спартак Кокорин МЛС
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