По данным источника, "Бока Хуниорс" и ЦСКА ведут переговоры по аренде Гайча. "Армейцы" собираются включить в договор пункт о праве выкупа. Вместе с тем стороны еще не согласовали внесение этого пункта в контракт.
Отметим, ранее СМИ сообщили, что Гайч близок к переходу в "Боку Хуниорс". Указывалось, что аргентинский клуб хочет арендовать игрока на один сезон.
Источник: Чемпионат
ЦСКА может включить право выкупа в арендное соглашение с "Бокой" по Гайчу
ЦСКА намерен включить право выкупа в арендное соглашение с "Бокой Хуниорс" по форварду Адольфо Гайчу.
Фото: Getty Images
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