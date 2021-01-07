Тетрашвили: "Тамбов" прекратил сотрудничество со мной после фола на Шиманьски

Полузащитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили рассказал о том, что клуб фактически разорвал с ним отношения после грязного фола на Себастьяне Шиманьски в матче 13 тура РПЛ с "Динамо" (1:2).
Фото: РПЛ
- Все началось после красной карточки в игре с "Динамо". Все видели тот момент, когда я наступил на ногу Шиманьски. На следующий день у нас была восстановительная тренировка, ко мне подошел главный тренер Первушин и говорит: "Гурам, мы с тобой перестаем сотрудничать". Принял это, попросил свои документы и зарплату, которые мне должен клуб, он отправил к спортивному директору Худякову. Позвонил Павлу Борисовичу, спросил, как мы будем решать вопрос. С учетом того, что убрать меня - решение клуба, руководство должно предлагать свои условия. Он сказал, чтобы я не кипел, что чуть позже все решим, - передает слова Тетрашвили "Спорт-Экспресс".

В матче 13 тура Российской премьер-лиги "Тамбов" - "Динамо" (1:2) опорный полузащитник "волков" Гурам Тетрашвили проявил вопиюще неспортивное поведение - прошелся по ноге лежащего на газоне в неигровом эпизоде хавбека бело-голубых Себастьяна Шиманьски, наступив ему на голень шипами и надавив всем своим весом. За этот проступок Тетрашвили получил прямую красную карточку и 4 матча дисквалификации, более он за "Тамбов" не выступал, хотя имел право выйти на поле в 18 и 19 турах. Ранее, в июньском матче 23 тура РПЛ сезона 2019/2020 против "Уфы" (1:2), полузащитник вступил в конфликт с Кротовым, а через несколько минут после этого оскорбил арбитра на прямую красную карточку и получил 3 матча дисквалификации. Портал Rusfootball.info включил Тетрашвили в сборную главных разочарований 2020 года.

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Теги: Тамбов Тетрашвили Шиманьски
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