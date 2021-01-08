21-летний форвард ЦСКА Адольфо Гайч может отправиться в аренду в клуб-аутсайдер АПЛ "Шеффилд Юнайтед", сообщают СМИ.
По данным источника, "клинки" хотели бы взять аргентинского нападающего в полугодовую аренду с правом выкупа.
"Шеффилд Юнайтед" в текущем сезоне АПЛ занимает последнее место, набрав всего 2 очка в 17 матчах, и испытывает огромные проблемы с забитыми голами - их только 8. Гайч провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 результативный пас.
Источник: Metaratings.ru
Источник: Гайч может уйти в аренду из ЦСКА в клуб АПЛ
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в клубе Английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед".
Фото: ПФК ЦСКА
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