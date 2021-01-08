Как сообщает источник, специалист считает, что Кокорин и Павел Мамаев принесут друг другу вред, если будут играть в одной команде.
Ранее сообщалось, что "Спартак" может обменять Кокорина в "Ростов" на Маттиаса Норманна с доплатой.
Источник: matchtv.ru
Источнику стало известно, почему Карпин не хочет видеть в "Ростове" Кокорина
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не рассматривает кандидатуру нападающего "Спартака" Александра Кокорина в качестве усиления команды.
Фото: РПЛ
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