Источнику стало известно, почему Карпин не хочет видеть в "Ростове" Кокорина

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не рассматривает кандидатуру нападающего "Спартака" Александра Кокорина в качестве усиления команды.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, специалист считает, что Кокорин и Павел Мамаев принесут друг другу вред, если будут играть в одной команде.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может обменять Кокорина в "Ростов" на Маттиаса Норманна с доплатой.

Источник: matchtv.ru

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Теги: Ростов Кокорин Спартак Мамаев Карпин
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