Он пройдет с 14 по 24 января в Объединенных Арабских Эмиратах.
Напомним, ранее сообщалось, что оба футболиста могут покинуть "Спартак" в ближайшее трансферное окно.
20-летний Урунов в текущем сезоне провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
29-летний Кокорин в 10 матчах стал автором двух голов и двух голевых передач.
Источник: "СЭ".
СМИ: Урунов и Кокорин полетят со "Спартаком" на первый сбор
Полузащитник Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин отправятся со "Спартаком" на первый зимний сбор команды в ОАЭ.
Фото: ФК "Спартак"
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