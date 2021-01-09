Ранее СМИ сообщили, что Кокориным интересуются "Рома", "Фиорентина" и "Болонья".
Бердышев отметил, что не знает, поступали ли "Спартаку" предложения по Кокорину от итальянских клубов. Агент также заявил, что нападающий хочет выступать за "красно-белых" и не планирует покидать клуб.
"Поступали ли какие-то предложения от итальянских клубов или кто-то проявлял интерес, наверное, известно "Спартаку", мы на это не смотрели. Саша хочет играть за "Спартак", никуда уходить не собирается. Он пришел сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с "красно-белыми" титул. Другие варианты нас сейчас не интересуют", - сказал Бердышев.
Отметим, что в нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 10 матчах "Спартака", в которых забил два гола и сделал один голевой пас.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Кокорина - об интересе клубов Серии А: Саша хочет играть за "Спартак", уходить он не собирается
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего "Спартака" Александра Кокорина, прокомментировал данные о том, что игроком интересуются клубы итальянской Серии А.
Фото: РПЛ
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