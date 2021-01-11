— Он хороший человек! Это один из лучших игроков, с которыми я играл. Не только я, но и вся команда его приняла, все с ним общались.
Похож ли он на скандального человека? Он не такой! Я раньше вообще обо всем этом не знал. Только когда он присоединился к команде, кто-то из пацанов мне об этом рассказал. Честно говоря, я тогда удивился. Мы полгода тренировались вместе, он вообще не был похож на скандалиста. Не мог поверить, что такие инциденты были возможны, потому что это совсем другой человек, — цитирует Миладиновича "СЭ".
26-летний Миладинович выступает в составе "Сочи" с 2018 года. Всего за это время серб провел за команду 72 матча, в которых забил три гола и отдал четыре голевых передачи.
29-летний Кокорин провел в сочинской команде вторую половину прошлого сезона. Нападающий был арендован из петербургского "Зенита", забив в 10 матчах семь голов и отдав три голевые передачи. Перед стартом текущей кампании Кокорин подписал соглашение с московским "Спартаком", перейдя в клуб на правах свободного агента.
Миладинович — о Кокорине: он не похож на скандалиста. Не мог поверить, что такие инциденты были возможны
Защитник "Сочи" Иван Миладинович высказался о нападающем "Спартака" Александре Кокорине.
Фото: ПФК "Сочи"
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