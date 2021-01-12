По информации источника, 27-летний босниец является альтернативой опорнику "Ниццы" Данило, который близок к переходу в московский клуб. Сообщается, что ЦСКА пытается договориться с "Миланом" об аренде Крунича с правом выкупа. Если клубы придут к договоренности, то руководству "армейцев" придется выбирать между Данило и Круничем.
Отметим, что хавбек "Милана" в данный момент болеет коронавирусом. Его возвращение в строй ожидается 19 января.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Крунич принял участие в 12-и матчах и результативными действиями не отметился.
Источник: "Чемпионат"
Полузащитник "Милана" Крунич может перейти в ЦСКА
Фото: ФК "Милан"
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