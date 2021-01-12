По информации источника, сделка осложнилась из-за финансовых запросов 33-летнего словака. На данный момент его переход в стан "армейцев" маловероятен.
В нынешнем сезоне чемпионата Китая Гамшик провел 14 матчей (все - в стартовом составе), забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Источник: "Чемпионат".
Источник: ЦСКА вел переговоры с экс-полузащитником "Наполи" Гамшиком
Бывший полузащитник "Наполи" Марек Гамшик, ныне выступающий за китайский "Далянь Ифан", мог перейти в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Наполи"
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