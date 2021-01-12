Источник: Миллер стал инициатором запрета на "Матч ТВ" слов "лайкать", "голеадор" и иных англицизмов

Комментаторы федерального спортивного телеканала "Матч ТВ", принадлежащего холдингу "Газпром-медиа", получили список англицизмов, которые запрещены к употреблению в эфире.

Фото: телеграм-канал Станислава Гридасова

В частности, в данный список вошли слова "лайкать", "корнер", "голеадор", "окей", "ассист", "кипер", "коуч" и другие.



Отмечается, что инициатором идеи запрета ряда англицизмов был Алексей Миллер, известный борьбой за чистоту русского языка в эфире федерального канала.



Источник: телеграм-канал Станислава Гридасова