Как сообщает источник, бывший футболист ЦСКА Алексей Березуцкий покинет ЦСКА. У Алексея возникли разногласия с руководством команды. По этой причине он принял такое решение.
Напомним, в конце прошлого года из тренерского штаба ЦСКА ушли Виктор Онопко и Сергей Овчинников. С тренерами не были продлены контракты.
Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год. За это время он провел за армейский клуб 502 матча, отметившись 11-ю голами и 10-. результативными передачами.
После окончания карьеры работает на позиции заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам.
Источник: "телеграм" журналиста Ивана Карпова
Источник: Алексей Березуцкий покидает ЦСКА
Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий уйдет из армейской команды.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!