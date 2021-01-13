Источник: Алексей Березуцкий покидает ЦСКА

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий уйдет из армейской команды.
Фото: ТАСС
Как сообщает источник, бывший футболист ЦСКА Алексей Березуцкий покинет ЦСКА. У Алексея возникли разногласия с руководством команды. По этой причине он принял такое решение.

Напомним, в конце прошлого года из тренерского штаба ЦСКА ушли Виктор Онопко и Сергей Овчинников. С тренерами не были продлены контракты.

Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год. За это время он провел за армейский клуб 502 матча, отметившись 11-ю голами и 10-. результативными передачами.

После окончания карьеры работает на позиции заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам.

Источник: "телеграм" журналиста Ивана Карпова

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Теги: Березуцкий А. ЦСКА
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