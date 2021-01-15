— Все эти приставки и телефоны из золота — это от отсутствия воспитания и интеллекта. Детская глупость, граничащая с идиотизмом. Как можно объяснить человеку, что хвастаться вообще неприлично? Тем более дорогими вещами, — цитирует Боярского "Чемпионат".
Боярский — о фотографии Вендела: приставки и телефоны из золота — от отсутствия воспитания и интеллекта
Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал фотографию полузащитника клуба Вендела, на котором изображены золотые Iphone и Playstation 5.
Фото: Global Look Press.
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