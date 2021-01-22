"По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым. Сейчас все так же идут переговоры между "Спартаком" и "Аяксом", - приводит слова Фетисова "Спорт-экспресс".
Ранее сообщалось, что амстердамский клуб намерен получить за трансфер Промеса не менее 15-и млн евро. "Спартак" в свою очередь настаивает на аренде с правом выкупа или снижении цены. Напомним, что за красно-белых Квинси выступал с 2014 по 2018 год.
В нынешнем сезоне в составе "Аякса" 29-летний голландец провел 23 матча во всех турнирах и отличился в них 6-ю голами и 1-м ассистом.
"Спартак" - о переговорах по Промесу: хотим максимально эффективно потратить деньги, так что процесс будет небыстрым
Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал, как проходят переговоры по трансферу полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
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