21-летний аргентинский форвард ЦСКА Адольфо Гайч может провести остаток сезона в "Антверпене", передают бельгийские СМИ.
По данным источника, представители игрока ведут переговоры о его аренде до конца сезона без права выкупа.
В текущем сезоне Гайч сыграл за "армейский" клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
Источник: Het Laatste Nieuws
Источник: представители Гайча ведут переговоры с "Антверпеном"
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может отправиться в аренду до конца сезона в бельгийский "Антверпен".
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!