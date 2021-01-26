По информации источника, в ближайшее время будет официально объявлено об уходе Худякова из тамбовского клуба.
Ранее генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова заявила, что клуб с высокой долей вероятности снимется с Российской Премьер-Лиги из-за проблем с финансированием.
Напомним, что "Кубань" выступает в группе 1 зоны "Юг" ПФЛ. По итогам 15-и туров она занимает 2-е место, имея в своем активе 34 очка.
Источник: "Спорт-экспресс"
Источник: спортивный директор "Тамбова" Худяков покинул клуб и приступил к работе в "Кубани"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков приступил к работе в "Кубани".
Фото: ФК "Тамбов"
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