Источник: спортивный директор "Тамбова" Худяков покинул клуб и приступил к работе в "Кубани"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков приступил к работе в "Кубани".
Фото: ФК "Тамбов"
По информации источника, в ближайшее время будет официально объявлено об уходе Худякова из тамбовского клуба.

Ранее генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова заявила, что клуб с высокой долей вероятности снимется с Российской Премьер-Лиги из-за проблем с финансированием.

Напомним, что "Кубань" выступает в группе 1 зоны "Юг" ПФЛ. По итогам 15-и туров она занимает 2-е место, имея в своем активе 34 очка.

Источник: "Спорт-экспресс"

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Теги: Тамбов Худяков Кубань
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