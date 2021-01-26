Спортивный директор "Беневенто": мы согласовали условия сделки по Гайчу

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перейдет в итальянский "Беневенто" на правах аренды.
Фото: ПФК ЦСКА
Информацию о предстоящем переходе Гайча подтвердил спортивный директор "Беневенто" Паскуале Фоджа.

- Мы согласовали все условия сделки, информация правдива. Это будет аренда на 6 месяцев с возможностью продления соглашения еще на один сезон. Летом 2022 года, если аренда будет продлена, у "Беневенто" появится необязательное право выкупа Гайча у ЦСКА. Наш главный тренер Филиппо Индзаги крайне заинтересован в услугах Адольфо, - передает слова Фоджи Metaratings.

21-летний аргентинский форвард Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА в августе 2020 года, трансферная компенсация его прежнему клубу "Сан-Лоренсо" составила 8,5 млн евро. Нападающий принял участие в 18 матчах "армейцев" во всех турнирах, забил 1 гол во встрече группового этапа Лиги Европы и отдал 1 результативную передачу в игре Российской премьер-лиги.

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Теги: ЦСКА Беневенто Серия А Гайч Российские трансферы
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