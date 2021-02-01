Датский "Вайле" объявил о переходе нападающего "Краснодара"

Форвард "Краснодара" Герман Онугха, который первую часть сезона РПЛ провел в "Тамбове", перешёл в датский "Вайле" на правах аренды.

Фото: ФК "Вайле"

Арендное соглашение 24-летнего россиянина с клубом рассчитано до июня 2021 года. Онугха будет выступать за "Вайле" под номером 13.



В нынешнем сезоне нападающий провел в составе "Тамбова" 13 матчей во всех турнирах (11 - в РПЛ, 2 - в Кубке России), отличившись в них шестью забитыми мячами. Ресурс transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.



Источник: официальный сайт ФК "Вайле"