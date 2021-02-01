Датский "Вайле" объявил о переходе нападающего "Краснодара"

Форвард "Краснодара" Герман Онугха, который первую часть сезона РПЛ провел в "Тамбове", перешёл в датский "Вайле" на правах аренды.
Фото: ФК "Вайле"
Арендное соглашение 24-летнего россиянина с клубом рассчитано до июня 2021 года. Онугха будет выступать за "Вайле" под номером 13.

В нынешнем сезоне нападающий провел в составе "Тамбова" 13 матчей во всех турнирах (11 - в РПЛ, 2 - в Кубке России), отличившись в них шестью забитыми мячами. Ресурс transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Источник: официальный сайт ФК "Вайле"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Онугха Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Бывшая жена Адриано: в Бразилии парни красивые, а женщины так себе. В России наоборот 1
"Скинула мне фото: мой муж лежит в ее кровати". Бывшая жена Адриано - о том, как увели Луиса
Ди Марцио: на техническом уровне вопросов к Кокорину нет, он хорошо известен в мире футбола
"Ливерпуль" заключил долгосрочный контракт с защитником "Престона" Дэвисом
Почеттино: никогда не буду тренировать "Барселону" и "Марсель"
Кришито: уверен, что Семак выиграет с "Зенитом" третье чемпионство подряд 3
Соболев исполнил песню МакSим "Знаешь ли ты" на командном ужине "Спартака" (видео) 1
Промес: дорога может измениться, но миссия — никогда
"Рубин" заключил контракты с двумя бывшими игроками "Тамбова" 1
Силкин: Милутинович работал с Хорватией на ЧМ-2018? Не надо забывать, какой там был подбор игроков
Датский "Вайле" объявил о переходе нападающего "Краснодара"
СМИ: у Коваленко самая большая зарплата в "Аталанте". Миранчук - пятый
Полузащитник "Ювентуса" Хедира перешел в "Герту"
Солтмурад Бакаев - о переходе в "Рубин": возможно, в "Спартаке" были в шоке от моего решения 6
Старшим селекционером "Локомотива" назначен чемпион России в составе "Рубина" Федоров
Черчесов побывал на тренировке "Ахмата" на сборе в Турции (фото) 1
Перишич может продолжить карьеру в АПЛ
"Ростов" назвал соперников по контрольным матчам на втором сборе
Соболев: восстановление - самое трудное время для футболистов 1
Жиронкин на правах аренды перешел в "КАМАЗ"
Килин: зарплату в "Тамбове" не получаю с сентября
Источник: "Барселона" задолжала Месси 63,5 млн евро 1
Геркус заключил мировое соглашение с "Локомотивом"
Бывший игрок ЦСКА Муса завтра должен пройти медосмотр в "Вест Бромвиче"
Глушаков - Промесу: успехов, пупсик (фото) 4
Федотов - о Попове: к началу марта, надеемся, он будет боевой единицей "Сочи"
Килин: надежды на существование "Тамбова" очень мало
Федотов: по своим качествам Кокорин способен заиграть в Италии
Аршавин: с Промесом "Спартак" станет сильнее 8
Спортдиректор "Тамбова" Худяков: судьба команды определится 8 февраля
Все новости
-