- В данный момент если что-то и менять, то не число участников РПЛ, а формат, который даст большее количество действительно высокоинтенсивных, конкурентных матчей, что позволит нашим клубам увеличить доходы и лучше подготовиться к еврокубкам. Готово ли к этому руководство РПЛ? Российская премьер-лига изучает различные форматы, - передает слова Дюкова "Спорт-Экспресс".
В настоящее время первенство Российской премьер-лиги разыгрывается между 16 клубами, проводится так называемый "гладкий" чемпионат в два круга. Ранее рассматривались варианты с изменением количества участников РПЛ в сторону увеличения или уменьшения, а также различные смены форматов - например, подразделение всех команд на группы, разыгрывающие внутри себя призовые места и выживание, или введение системы плей-офф.
Дюков: руководство РПЛ изучает различные форматы. Если что и менять, то их, а не число участников
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о поиске новых возможных форматов Российской премьер-лиги.
Фото: РПЛ
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