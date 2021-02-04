Мележиков рассказал о состоянии переговоров по переходу в "Спартак" Промеса

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал текущую ситуацию в переговорах между "Спартаком" и "Аяксом" по трансферу полузащитника Квинси Промеса.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- "Аякс" требует безусловность выплат при любом раскладе решения суда. Мы хотим или разбить риски, или их не иметь. Если футболист не сможет исполнять трудовую функцию по решению суда, мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью. Пока переговоры в паузе, возобновим. Финансовую стоимость с "Аяксом" согласовали, - передает слова Мележикова журналист Сергей Егоров для "РБ-Спорт".

29-летний полузащитник "Аякса" Квинси Промес оказался причастен к уголовной истории - футболист подозревается полицией Нидерландов в том, что в июле 2020 года нанес ножевое ранение одному из своих родственников. Игрок находился под арестом, но был отпущен на свободу, судебное заседание по данному делу еще не проходило. В течение четырех лет (с августа 2014 по август 2018) Промес выступал за "Спартак", его результативность составила 66+33 в 135 матчах.

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Теги: Спартак Аякс Промес Мележиков
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