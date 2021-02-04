Бухлицкий познакомился с Березуцким в академии ФК "Торпедо-ЗИЛ".
Андрей получил серьезную травму ноги, началось заражение. Существовал риск ампутации.
"Вася очень помог мне починить ногу. У меня тупик был, стена. Жена предложила позвонить Васе – а что еще делать? Я никогда у него не спрашивал. Просто позвонил и сказал, как есть. Что вот такая ситуация: можешь помочь или нет? И всё", - рассказал Бухлицкий.
В итоге Василий предоставил ему три миллиона рублей на лечение - половину требуемой суммы.
Источник: Sports.ru
Василий Березуцкий перевел голкиперу сборной России по пляжному футболу Бухлицкому 3 млн рублей на лечение
Бывший футболист ЦСКА, а ныне тренер "армейцев" Василий Березуцкий перевел голкиперу сборной России по пляжному футболу Андрею Бухлицкому три миллиона рублей на лечение ноги.
Фото: ЦСКА
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