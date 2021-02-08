"Я сейчас не могу ни спать, ни есть". Гамула рассказал, как покинул "Ростов" из-за мошенника и попал в больницу

Российский специалист Игорь Гамула рассказал, как стал жертвой мошенника, когда собирался занять пост главного тренера клуба ПФЛ "Машук-КМВ".

Фото: РИА Новости