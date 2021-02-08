Гамула сообщил, что осенью его пригласили возглавить "Машук" и предложили хорошие условия работы. В клубе появился инвестор Вадим Богомазов, обещавший вложить деньги и собрать хороший коллектив, добавил тренер. Богомазов сказал Гамуле, что тому нужно срочно уволиться из "Ростова". В итоге тренер сразу расторг соглашение с "Ростовом". Богомазов говорил, что "Машук" будет ставить амбициозные задачи и стремиться в выйти в ФНЛ, однако инвестор не выполнил свои обещания, рассказал Гамула.
"Я сейчас не могу ни спать, ни есть — сильно перенервничал, в больницу даже попал от нервного срыва. Пришлось прокапаться, восстановиться. Ну сами понимаете, нельзя так людей обманывать. Это же работа, команда, люди собираются разные. Я выдергивал доктора, футболистов, которые со мной уже были готовы поехать. Хотел с президентом "Ростова" договориться наигрывать молодых футболистов у нас, давать им практику. Планов много было разных. В общем, это огромный удар по моему здоровью, по жизни. Сейчас дай бог найду какую-нибудь школу спортивную, пойду работать и все наладится. Жить-то надо как-то", - заявил Гамула.
Источник: Sport24
"Я сейчас не могу ни спать, ни есть". Гамула рассказал, как покинул "Ростов" из-за мошенника и попал в больницу
Российский специалист Игорь Гамула рассказал, как стал жертвой мошенника, когда собирался занять пост главного тренера клуба ПФЛ "Машук-КМВ".
Фото: РИА Новости
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