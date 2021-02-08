Маслов рассказал, в каком чемпионате мечтает выступать

Защитник "Спартака" Павел Маслов рассказал, что мечтает выступать в АПЛ.
Фото: "Спартак"
Маслов отметил, что хочет выступать в английской Премьер-Лиге. При этом ему без разницы, в каком именно клубе АПЛ играть.

"Хочу играть в АПЛ. Без разницы [в каком клубе]. Любой клуб АПЛ — это бомба! Когда ты слушаешь, что там и как, смотришь по телевизору — это вообще другой мир. С Мозесом общаемся, он делится впечатлениями от Англии. Говорит, что итальянский чемпионат ни в какое сравнение не идет. Скорости, мощь, сама суть игры..." - заявил Маслов.

Он добавил, что готов потерять в зарплате, чтобы перейти в один из клубов английской Премьер-Лиги.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Маслов поучаствовал в 17 матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Маслов Спартак
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