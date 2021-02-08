Маслов отметил, что хочет выступать в английской Премьер-Лиге. При этом ему без разницы, в каком именно клубе АПЛ играть.
"Хочу играть в АПЛ. Без разницы [в каком клубе]. Любой клуб АПЛ — это бомба! Когда ты слушаешь, что там и как, смотришь по телевизору — это вообще другой мир. С Мозесом общаемся, он делится впечатлениями от Англии. Говорит, что итальянский чемпионат ни в какое сравнение не идет. Скорости, мощь, сама суть игры..." - заявил Маслов.
Он добавил, что готов потерять в зарплате, чтобы перейти в один из клубов английской Премьер-Лиги.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Маслов поучаствовал в 17 матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
Маслов рассказал, в каком чемпионате мечтает выступать
Защитник "Спартака" Павел Маслов рассказал, что мечтает выступать в АПЛ.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!