— Но когда я слышу, как игру "Динамо" комментирует Шмурнов, я сразу выключаю звук. Это невозможно слушать — такие перегибы в сторону другого клуба. Например, когда Орлов комментировал "Зенит" или Черданцев — "Спартак", — цитирует футболиста Sport24.
26-летний Морозов арендован "Уфой" у "Динамо" до конца сезона без права выкупа. В текущем сезоне защитник провел девять матчей, в которых отдал две голевые передачи.
Морозов выступает в структуре "Динамо" с 2012 года.
Футболист Морозов: когда я слышу, как игру "Динамо" комментирует Шмурнов, я сразу выключаю звук
Защитник "Уфы" Григорий Морозов, арендованный у "Динамо", рассказал о самых нелюбимых комментаторов.
Фото: ФК "Динамо"
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