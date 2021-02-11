- На сколько я "упал" в деньгах по сравнению с Россией? Почти в два раза. Был условный миллион, а перешел на 500 тысяч евро, плюс-минус. Но я ни о чем не жалею. Когда переходил из "Рубина" в "Истанбул", тоже "падал", еще сильнее. Больше чем в два раза. Я хочу не просто получать деньги, а играть и получать удовольствие, - передает слова Кудряшова Sports.ru.
33-летний левый защитник Федор Кудряшов перешел в турецкий "Антальяспор" из "Сочи" в качестве свободного агента в январе 2020 года. На его счету 45 матчей во всех турнирах за клуб из курортной "Антальи", а также 3 результативные передачи. За "Сочи" Кудряшов выступал с июля 2019 года и провел 16 встреч в РПЛ, в которых забил 1 гол.
Кудряшов: при переходе в "Антальяспор" "упал" в деньгах почти в два раза. Но не жалею
Защитник "Антальяспора" и сборной России Федор Кудряшов рассказал, как изменилась его зарплата при переходе в турецкий клуб.
Фото: МатчТВ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!