Кудряшов: при переходе в "Антальяспор" "упал" в деньгах почти в два раза. Но не жалею

Защитник "Антальяспора" и сборной России Федор Кудряшов рассказал, как изменилась его зарплата при переходе в турецкий клуб.
Фото: МатчТВ
- На сколько я "упал" в деньгах по сравнению с Россией? Почти в два раза. Был условный миллион, а перешел на 500 тысяч евро, плюс-минус. Но я ни о чем не жалею. Когда переходил из "Рубина" в "Истанбул", тоже "падал", еще сильнее. Больше чем в два раза. Я хочу не просто получать деньги, а играть и получать удовольствие, - передает слова Кудряшова Sports.ru.

33-летний левый защитник Федор Кудряшов перешел в турецкий "Антальяспор" из "Сочи" в качестве свободного агента в январе 2020 года. На его счету 45 матчей во всех турнирах за клуб из курортной "Антальи", а также 3 результативные передачи. За "Сочи" Кудряшов выступал с июля 2019 года и провел 16 встреч в РПЛ, в которых забил 1 гол.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Турция Антальяспор Кудряшов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Акинфеев - о Джикии: Жора всегда за своих ребят, всегда справедлив. По праву является капитаном сборной
Кудряшов: при переходе в "Антальяспор" "упал" в деньгах почти в два раза. Но не жалею
Джикия: думаю, Каррера еще мог остаться в "Спартаке". Он - топ-тренер 3
Широков: протесты за Навального проплачены. Дали ему срок - и правильно дали 17
Дзюба покормил с рук льва (видео) 8
Григорий Морозов рассказал о драке фанатов "Спартака" и "Динамо" 2
"Барселона" уступила "Севилье" в первом полуфинальном матче Кубка Испании (видеообзор)
Дубль Симоняна помог "Томи" одержать волевую победу в контрольном матче с "Ахматом" 1
Главный тренер "Аякса" рассказал о желании Промеса перейти в "Спартак" 4
Опубликовано видео травмы Неймара в кубковом матче "ПСЖ" против "Кана"
Защитник Морозов: видел себя только в форме "Динамо" 3
Аргентинский клуб подаст жалобу в CAS по делу о трансфере Понсе из "Ромы" в "Спартак" 5
Бывший защитник "Тамбова" Каплиенко пройдет сборы с "Торпедо"
ЦСКА поздравил Магнуссона с днем рождения
"Нижний Новгород" арендовал полузащитника "Локомотива" с правом выкупа 1
ЦСКА рассказал о состоянии здоровья Дзагоева 1
"Боец и настоящий человек". "Спартак" поздравил с днем рождения Зобнина 4
Футболист Морозов: когда я слышу, как игру "Динамо" комментирует Шмурнов, я сразу выключаю звук 12
ЦСКА продал Нисимуру 6
"Cочи" объявил о сегодняшнем спарринге с "Ахматом"
Голливудские актеры официально стали владельцами валлийского клуба 2
"Рубин" поздравил Уремовича с днем рождения
Гендир "Рубина" — о "Тамбове": мы сейчас этой проблемой активно занимаемся. Думаю, всем миром её решим
Газзаев не возглавит "Сиену", наставником команды вновь станет Джилардино 5
Кержаков прокомментировал работу Аршавина в "Зените" 2
Экс-защитник "Зенита" Гарай заинтересовал аргентинский клуб 1
Матч между "Эвертоном" и "Тоттенхэмом" стал самым результативным в Кубке Англии с 1961 года
Дриусси готов сократить зарплату ради возвращения в "Ривер Плейт"
Кержаков — о Быстрове: это не худший вариант для телеканала 3
Почеттино прокомментировал травму Неймара, полученную перед игрой с "Барселоной" в Лиге чемпионов
Все новости
-