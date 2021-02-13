Карпин: представьте, что мы творим с нашими игроками, которые за границей никому не нужны за меньшие деньги

Наставник "Ростова" Валерий Карпин заявил, что зарплаты российских игроков в РПЛ являются слишком высокими.

Фото: "Ростов"