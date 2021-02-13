Карпин заявил, что зарплаты российских игроков в РПЛ являются чересчур высокими, комментируя трансфер форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
"Слава богу! Хорошо, что у нас хоть кто-то туда уезжает. К сожалению, мало у нас таких игроков, которых забирают туда. У нас три футболиста выступают за границей. Глобально. Это абсурд!
Почему наши футболисты там не играют? Они не могут там выигрывать конкуренцию. И там нашим игрокам будут платить меньше денег. Представьте, что мы творим с нашими футболистами, которые там никому не нужны за меньшие деньги. А мы им здесь даем еще и большие деньги! Представляете, какой бред мы творим?!" - заявил Карпин в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Напомним, что Кокорин присоединился к "Фиорентине" в конце минувшего месяца. По данным прессы, сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. 5 февраля Александр провел первый матч за новый клуб. Он вышел на замену в игре 21-го тура Серии А с "Интером". Кокорин вышел на поле на 73-й минуте, "Фиорентина" уступила миланцам со счетом 0:2.
Карпин: представьте, что мы творим с нашими игроками, которые за границей никому не нужны за меньшие деньги
Наставник "Ростова" Валерий Карпин заявил, что зарплаты российских игроков в РПЛ являются слишком высокими.
Фото: "Ростов"
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