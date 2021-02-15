- Каждый день я приезжал на базу, заходил в раздевалку и видел, как парни надевают бутсы. В этот момент я надевал кроссовки, чтобы пойти в них на процедуры. Дальше я видел, как они собираются на поле перед тренировкой - конечно, я безумно хотел побежать к ним, но не мог. Это все сводило с ума. Тяжелее всего было приезжать на стадион, чтобы посмотреть матч, в котором я не мог сыграть. Я ни разу не досмотрел игру: первый тайм, кусочек второго. Потом я покрывался потом и уезжал домой, - передает слова Малкома Sports.ru.
23-летний атакующий полузащитник Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в августе 2019 года, сумма трансферной компенсации составила 40 миллионов евро. Во втором матче за сине-бело-голубых бразилец получил травму, из-за которой не выходил на поле в течение полугода. В период с октября по ноябрь 2020 года Малком из-за нового повреждения пропустил 7 матчей "Зенита" - 4 в Российской премьер-лиге и 3 в Лиге чемпионов, его общая статистика в текущем сезоне составила 19 матчей, 1 гол и 2 результативные передачи. 9 февраля 2021 года футболист получил в товарищеском матче сине-бело-голубых против сборной Иордании (1:0) очередную травму, из-за которой пропустит более четырех недель. Контракт Малкома с "Зенитом" истекает в июне 2024 года.
Малком: с травмой ни разу не смог досмотреть на стадионе матч "Зенита"
Атакующий полузащитник "Зенита" Малком рассказал о своих ощущениях и переживаниях в периоды восстановления от травм.
Фото: РИА Новости
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