Как сообщает источник, 26-летний эквадорец уже перенес операцию. Отмечается, что "быки" срочно ищут игрока на эту позицию.
В нынешнем сезоне Рамирес провел 24 матча во всех турнирах, отличившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Краснодар" срочно ищет замену получившему серьезную травму Кристиану Рамиресу
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы колена.
Фото: ФК "Краснодар"
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