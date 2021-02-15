"Краснодар" срочно ищет замену получившему серьезную травму Кристиану Рамиресу

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы колена.
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает источник, 26-летний эквадорец уже перенес операцию. Отмечается, что "быки" срочно ищут игрока на эту позицию.

В нынешнем сезоне Рамирес провел 24 матча во всех турнирах, отличившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Краснодар Рамирес
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