Директор Гидрометцентра рассказал о прогнозе погоды на все матчи 1/8 финала Кубка России

Директор и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал погодный прогноз на даты и время встреч 1/8 финала Кубка России.

Фото: МатчПремьер