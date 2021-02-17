По словам директора и научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на матчах 1/8 финала Кубка России ожидается следующая температура по Цельсию:
"Зенит" - "Арсенал" -8...-6
"Динамо" - "Спартак" -14...-11
ЦСКА - "СКА-Хабаровск" -8...-5
"Локомотив" - "Тамбов" -8...-5
"Краснодар" - "Сочи" -2...0
"Ростов" - "Ахмат" -3..-1
"Уфа" - "Урал" -19...-16
"Химки" - "Крылья Советов" -7...-4
Как рассказал Вильфанд, данный прогноз может уточняться.
Источник: РИА Новости
Директор Гидрометцентра рассказал о прогнозе погоды на все матчи 1/8 финала Кубка России
Директор и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал погодный прогноз на даты и время встреч 1/8 финала Кубка России.
Фото: МатчПремьер
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!