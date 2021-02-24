Два игрока ЦСКА - вратарь Игорь Акинфеев и центральный защитник Игорь Дивеев - пропустят выездную встречу 20 тура российской премьер-лиги против "Локомотива", сообщают СМИ.
По данным источника, оба футболиста красно-синих получили положительные результаты тестов на коронавирус.
Матч 20 тура чемпионата России "Локомотив" - ЦСКА должен пройти 27 февраля. "Армейцы" находятся на второй строчке турнирной таблицы РПЛ с 37 очками после 19 матчей, их отставание от лидирующего "Зенита" составляет 4 очка. "Железнодорожники" занимают восьмую позицию, в их активе 28 турнирных баллов.
Источник: Metaratings
Источник: Акинфеев и Дивеев пропустят матч ЦСКА с "Локомотивом" из-за коронавируса
По данным источника, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник Игорь Дивеев сдали положительные тесты на COVID-19 и не сыграют в 20 туре РПЛ против "Локомотива".
Фото: ПФК ЦСКА
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