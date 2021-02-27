Фестиваль курьезов, обилие карточек и спасение "Ростова" в меньшинстве. "Зенит" вновь радует не себя, а соперников

Осипенко - новый капитан команды Карпина - в начале второго тайма получил красную карточку. Али Соу в своем дебютном матче в РПЛ отметился дублем. А Семак в свой день рождения остался без победы.

Махатадзе (№21) в борьбе с Барриосом

?? Вот так новичок «Ростова» Али Соу удачно подкараулил отскок и занес мяч в ворота.



#ЗенитРостов #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/m2SqmdVHnQ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

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? Первый гол «Зенита» получился не мене курьезным, чем ростовский — Поярков немного потерялся и занес мяч в свои.#ЗенитРостов на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/C4l0mn1QMS — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»

Соу оформляет дубль и устанавливает окончательный счет.#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/RjB7PZOBee — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»