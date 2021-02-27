Фестиваль курьезов, обилие карточек и спасение "Ростова" в меньшинстве. "Зенит" вновь радует не себя, а соперников

Осипенко - новый капитан команды Карпина - в начале второго тайма получил красную карточку. Али Соу в своем дебютном матче в РПЛ отметился дублем. А Семак в свой день рождения остался без победы.
После поражения от "Ахмата" Карпин не стал делать больших изменений в списке первых 11-ти футболистов. Единственная перестановка стала вынужденной и была связана с уходом из команды Еременко. Замена Роману явилась в лице Георгия Махатадзе. 22-летний игрок, являющийся уроженцем Ростова-на-Дону, перешел в клуб из родного города этой зимой на правах свободного агента. Прежде он числился в "Локомотиве" и выступал в ПФЛ за "Казанку". Сегодня Махатадзе сыграл ровно час, но вряд ли тренер может быть им недоволен - действовал он достаточно качественно, а был заменен из тактических соображений после удаления Осипенко.

Махатадзе (№21) в борьбе с Барриосом

Семак в матче 1/8 финала Кубка России против "Арсенала" не мог рассчитывать на большинство своих легионеров. Отсутствие важных игроков стало одной из причин неожиданного поражения "Зенита". За неделю ситуация изменилась в лучшую для "питерцев" сторону. В стартовом составе смогли оказаться и Дуглас Сантос, и Барриос, и Азмун. Также залечил свое повреждение и моментально отобрал место в основе у Лунева Кержаков.

Впрочем, в конце первого тайма Семак вполне мог пожалеть о сделанных перестановках. Кержаков и Дуглас Сантос в не самой сложной ситуации не смогли разобраться между собой и укротить мяч или вынести его подальше. Ловко сориентировавшийся в ситуации Соу с удовольствием воспользовался несогласованными действиями соперников и открыл счет в матче. У "питерцев", правда, возникли сомнения, а не сыграл ли форвард "Ростова" рукой, но ВАР все проверил и нарушения правил не обнаружил.

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Команда Карпина провела не только успешную концовку первой половины встречи, но и ее начало. Она лучше работала с мячом и бодрее двигалась. "Зенит" смог перехватить инициативу только минуте к 15-й и в течение последующей трети часа имел неплохие шансы забить первым. В частности, запоминающимся вышел удар Азмуна с разворота. "Ростов" в этот отрезок не лучшим образом действовал в прессинге, был не идеален в обороне и почти не контратаковал. Да и Песьяков не выглядел оплотом надежности и допускал ошибки. Но гостям удалось сдержать порыв хозяев.

Выдержав интенсивную нагрузку и не дав "питерцам" забить, "ростовчане" попытались взять игру под свой контроль. Не сказать, что это у них здорово получилось, но именно более активная игра на чужой половине поля принесла им лидерство к перерыву. Причем, помимо уже упомянутого курьезного гола, "Ростов" мог забивать еще как минимум однажды. После не лучшего действия еще одного вернувшегося в состав "Зенита" игрока - Барриоса - Соу вышел на ударную позицию, и только Кержаков не дал состояться взятию ворот. Самое время было вспомнить, что команда Карпина в этом сезоне делит с ЦСКА первое место по количеству набранных на выезде очков.


Тем не менее, счет 0:1 к перерыву выглядел все-таки не самым логичным развитием событий. По сумме случившихся эпизодов можно уверенно заявлять, что игра была равной. А вот уже во втором тайме присутствовал исключительно перекос в сторону "Зенита". Сначала, правда, Семаку пришлось сделать вынужденную замену вратаря - Кержаков получил травму в момент удара по мячу. Но это не помешало клубу из Санкт-Петербурга активно приняться отыгрываться.

На 53-й минуте после скидки Дзюбы Азмун обязан был восстанавливать равенство, но Песьяков эффектно спас свою команду. Спустя три минуты иранский нападающий вновь рвался на ударную позицию, но его запрещенным приемом остановил новый капитан команды Карпина Осипенко. Красная карточка от главного арбитра матча Матюнина была ожидаемым и заслуженным наказанием. Оказавшись в большинстве, "Зенит" стал еще активнее создавать опасные моменты. Песьяков старался изо всех сил. Именно он не дал забить Дзюбе на 65-й минуте из убойной позиции. Но на 73-й минуте бессилен оказался и вратарь "Ростова".

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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Причем, гол вышел не менее курьезным, чем тот, что пропустили "питерцы". После единоборства между Азмуном и Поярковым мяч коварнейшим образом направился в ворота от ноги "ростовчанина". Произошедшее в этом эпизоде на некоторое время обескуражило гостей и придало еще большую уверенность хозяевам. "Зениту" понадобилось всего лишь 5 минут, чтобы поразить ворота Песьякова еще раз. Караваев доставил мяч низом в штрафную, Дзюба грамотно пропустил его на Кузяева, который нанес мощный и неотразимый удар с угла вратарской.

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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Если после первого тайма резонно было вспомнить положительную статистику "Ростова", то после этого момента все внимание на себя забрали достижения "Зенита". Во-первых, питерский клуб никогда не проигрывал ростовскому на "Газпром Арене". Во-вторых, в этом чемпионате команда Семака выиграла 9 из 10 домашних встреч. И казалось, что в большинстве она не упустит очередную победу на своем поле. Но Али Соу был категорически против.

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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За минуту до конца основного времени матча новичок "Ростова" подставил ногу, как в хоккее подставляют клюшку, под летящий после удара Байрамяна мяч и так скорректировал траекторию его полета, что не оставил Луневу ни единого шанса спасти "Зенит". Конечно, команда Карпина заслуживает похвалы за спасенную ничью, но нельзя не сказать, что команда Семака, играя в большинстве, не имела права играть в обороне столь безалаберно. Видимо, хозяева были уверенны в своей победе и в неспособности гостей отыграться. За это и поплатились, во второй раз после возобновления сезона порадовав не себя, а соперников.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

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Теги: Зенит Ростов Соу Осипенко Дзюба
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