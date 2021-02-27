Фестиваль курьезов, обилие карточек и спасение "Ростова" в меньшинстве. "Зенит" вновь радует не себя, а соперников

Махатадзе (№21) в борьбе с Барриосом
Семак в матче 1/8 финала Кубка России против "Арсенала" не мог рассчитывать на большинство своих легионеров. Отсутствие важных игроков стало одной из причин неожиданного поражения "Зенита". За неделю ситуация изменилась в лучшую для "питерцев" сторону. В стартовом составе смогли оказаться и Дуглас Сантос, и Барриос, и Азмун. Также залечил свое повреждение и моментально отобрал место в основе у Лунева Кержаков.
Впрочем, в конце первого тайма Семак вполне мог пожалеть о сделанных перестановках. Кержаков и Дуглас Сантос в не самой сложной ситуации не смогли разобраться между собой и укротить мяч или вынести его подальше. Ловко сориентировавшийся в ситуации Соу с удовольствием воспользовался несогласованными действиями соперников и открыл счет в матче. У "питерцев", правда, возникли сомнения, а не сыграл ли форвард "Ростова" рукой, но ВАР все проверил и нарушения правил не обнаружил.
?? Вот так новичок «Ростова» Али Соу удачно подкараулил отскок и занес мяч в ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021
#ЗенитРостов #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/m2SqmdVHnQ
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»
Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»
Команда Карпина провела не только успешную концовку первой половины встречи, но и ее начало. Она лучше работала с мячом и бодрее двигалась. "Зенит" смог перехватить инициативу только минуте к 15-й и в течение последующей трети часа имел неплохие шансы забить первым. В частности, запоминающимся вышел удар Азмуна с разворота. "Ростов" в этот отрезок не лучшим образом действовал в прессинге, был не идеален в обороне и почти не контратаковал. Да и Песьяков не выглядел оплотом надежности и допускал ошибки. Но гостям удалось сдержать порыв хозяев.
Выдержав интенсивную нагрузку и не дав "питерцам" забить, "ростовчане" попытались взять игру под свой контроль. Не сказать, что это у них здорово получилось, но именно более активная игра на чужой половине поля принесла им лидерство к перерыву. Причем, помимо уже упомянутого курьезного гола, "Ростов" мог забивать еще как минимум однажды. После не лучшего действия еще одного вернувшегося в состав "Зенита" игрока - Барриоса - Соу вышел на ударную позицию, и только Кержаков не дал состояться взятию ворот. Самое время было вспомнить, что команда Карпина в этом сезоне делит с ЦСКА первое место по количеству набранных на выезде очков.
Тем не менее, счет 0:1 к перерыву выглядел все-таки не самым логичным развитием событий. По сумме случившихся эпизодов можно уверенно заявлять, что игра была равной. А вот уже во втором тайме присутствовал исключительно перекос в сторону "Зенита". Сначала, правда, Семаку пришлось сделать вынужденную замену вратаря - Кержаков получил травму в момент удара по мячу. Но это не помешало клубу из Санкт-Петербурга активно приняться отыгрываться.
На 53-й минуте после скидки Дзюбы Азмун обязан был восстанавливать равенство, но Песьяков эффектно спас свою команду. Спустя три минуты иранский нападающий вновь рвался на ударную позицию, но его запрещенным приемом остановил новый капитан команды Карпина Осипенко. Красная карточка от главного арбитра матча Матюнина была ожидаемым и заслуженным наказанием. Оказавшись в большинстве, "Зенит" стал еще активнее создавать опасные моменты. Песьяков старался изо всех сил. Именно он не дал забить Дзюбе на 65-й минуте из убойной позиции. Но на 73-й минуте бессилен оказался и вратарь "Ростова".
? Первый гол «Зенита» получился не мене курьезным, чем ростовский — Поярков немного потерялся и занес мяч в свои.#ЗенитРостов на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/C4l0mn1QMS— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»
Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»
Причем, гол вышел не менее курьезным, чем тот, что пропустили "питерцы". После единоборства между Азмуном и Поярковым мяч коварнейшим образом направился в ворота от ноги "ростовчанина". Произошедшее в этом эпизоде на некоторое время обескуражило гостей и придало еще большую уверенность хозяевам. "Зениту" понадобилось всего лишь 5 минут, чтобы поразить ворота Песьякова еще раз. Караваев доставил мяч низом в штрафную, Дзюба грамотно пропустил его на Кузяева, который нанес мощный и неотразимый удар с угла вратарской.
?? Далер Кузяев вывел хозяев вперед.#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/TuwO4aABjb— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»
Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»
Если после первого тайма резонно было вспомнить положительную статистику "Ростова", то после этого момента все внимание на себя забрали достижения "Зенита". Во-первых, питерский клуб никогда не проигрывал ростовскому на "Газпром Арене". Во-вторых, в этом чемпионате команда Семака выиграла 9 из 10 домашних встреч. И казалось, что в большинстве она не упустит очередную победу на своем поле. Но Али Соу был категорически против.
Соу оформляет дубль и устанавливает окончательный счет.#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/RjB7PZOBee— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»
Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»
За минуту до конца основного времени матча новичок "Ростова" подставил ногу, как в хоккее подставляют клюшку, под летящий после удара Байрамяна мяч и так скорректировал траекторию его полета, что не оставил Луневу ни единого шанса спасти "Зенит". Конечно, команда Карпина заслуживает похвалы за спасенную ничью, но нельзя не сказать, что команда Семака, играя в большинстве, не имела права играть в обороне столь безалаберно. Видимо, хозяева были уверенны в своей победе и в неспособности гостей отыграться. За это и поплатились, во второй раз после возобновления сезона порадовав не себя, а соперников.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"