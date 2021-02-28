СМИ: клубы РПЛ обсуждают изменение формата лимита на легионеров

Инициативная группа клубов РПЛ рассматривает вопрос изменения формата лимита на легионеров в чемпионате.

Фото: РИА Новости

По данным источника, обсуждаются два варианта - 10 или 12 легионеров без ограничения их появления на поле и с ограничением в виде прошлого лимита (формат "6+5").



Отмечается, что изменения формата рассматриваются, поскольку у клубов, участвовавших в еврокубках в нынешнем сезоне, возникли проблемы с составом и они не сумели показать достойный результат.



Источник: РБ Спорт