Как сообщает источник, петербургский клуб рассматривает возможность приглашения 33-летнего Джанаева летом, когда закончится его контракт с "Сочи".
В нынешнем сезоне Джанаев провел 20 матчей, в которых пропустил 20 голов и семь раз сыграл "на ноль".
Сослан — воспитанник ЦСКА, ранее он выступал в составе "Спартака", "КамАЗа", "Ахмата", "Ростова", "Рубина" и других клубов.
Источник: "Чемпионат".
Источник: Джанаев летом может перейти в "Зенит"
Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев летом может стать игроком "Зенита".
Фото: ФК "Сочи"
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