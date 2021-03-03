"У Каборе заканчивается контракт. Да, по всей видимости, он покинет Россию. Хотя никогда не говори никогда. Есть ли предпосылки продлить контракт с "Динамо"? Этот вопрос выводит нас в плоскость переговоров между клубами об увеличении количества легионеров. Лимит - это то, что привело российский футбол к проблемам в еврокубках. В команды берут всех, кого не лень, просто для галочки. Если сейчас разрешать заявлять больше, то уровень тренировочного процесса и чемпионата поднимется.
Что он будет делать дальше? Когда Шарль подписывал контракт с "Динамо" два года назад, мы уже думали. Он семь лет в России. У него каждый раз есть предложения из Турции, французские клубы его знают. Посмотрим ближе к лету, что будет. Сейчас сложно что-то говорить", - сказал Селюк.
Шарль Каборе перешел в состав "Динамо" в июле 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за "бело-голубых" во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Всего за "Динамо" он сыграл в 38 матчах.
В Россию Каборе приехал в феврале 2013 года, когда подписал контракт с "Кубанью". В ее составе он провел 78 матчей и забил 1 гол и сделал 13 результативных передач.
В августе 2015 года Каборе на правах аренды перешел в "Краснодар", а в следующем году стал полноценным игроком "быков". За три года, которые он провел в "Краснодаре" у него 124 матча, 2 забитых мяча и 6 голевых передач.
"Динамо" располагается на 6-м месте в таблице РПЛ, набрав в 20-ти матчах 33 очка.
Источник: "РБ-Спорт"
Селюк: по всей видимости, Каборе покинет Россию
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Шарля Каборе, рассказал, что футболист, судя по всему, покинет "бело-голубых" и РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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