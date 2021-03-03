Селюк: по всей видимости, Каборе покинет Россию

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Шарля Каборе, рассказал, что футболист, судя по всему, покинет "бело-голубых" и РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"У Каборе заканчивается контракт. Да, по всей видимости, он покинет Россию. Хотя никогда не говори никогда. Есть ли предпосылки продлить контракт с "Динамо"? Этот вопрос выводит нас в плоскость переговоров между клубами об увеличении количества легионеров. Лимит - это то, что привело российский футбол к проблемам в еврокубках. В команды берут всех, кого не лень, просто для галочки. Если сейчас разрешать заявлять больше, то уровень тренировочного процесса и чемпионата поднимется.

Что он будет делать дальше? Когда Шарль подписывал контракт с "Динамо" два года назад, мы уже думали. Он семь лет в России. У него каждый раз есть предложения из Турции, французские клубы его знают. Посмотрим ближе к лету, что будет. Сейчас сложно что-то говорить", - сказал Селюк.

Шарль Каборе перешел в состав "Динамо" в июле 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за "бело-голубых" во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Всего за "Динамо" он сыграл в 38 матчах.

В Россию Каборе приехал в феврале 2013 года, когда подписал контракт с "Кубанью". В ее составе он провел 78 матчей и забил 1 гол и сделал 13 результативных передач.

В августе 2015 года Каборе на правах аренды перешел в "Краснодар", а в следующем году стал полноценным игроком "быков". За три года, которые он провел в "Краснодаре" у него 124 матча, 2 забитых мяча и 6 голевых передач.

"Динамо" располагается на 6-м месте в таблице РПЛ, набрав в 20-ти матчах 33 очка.

Источник: "РБ-Спорт"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Селюк Каборе Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Головин - в стартовом составе "Монако" на матч со "Страсбургом"
Миранчук начнет матч с "Кротоне" на скамейке запасных
Гендиректор "Крыльев": клубу реально побороться за Кубок, но сейчас для нас главное - вернуться в РПЛ
Кокорин остался в запасе "Фиорентины" на игру против "Ромы" 2
Романцев: огромное спасибо болельщикам "Спартака", чувствую их поддержку 2
Гамшик, которым интересовались "Локомотив" и ЦСКА, подпишет контракт со "Слованом" 3
Жамалетдинов: поставил себе цель забить 3-4 гола до конца сезона
Шварц: у "Динамо" неплохие шансы на проход в полуфинал Кубка России 1
"Вы что, не знаете мои приколы?" Жена Мамаева отреагировала на информацию, что ее нашли без сознания 24
Селюк: по всей видимости, Каборе покинет Россию 2
ЦСКА и "Динамо" повезло. "Сочи" и "Локомотив" - пара, достойная финала. Итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка России 8
Хабиб объяснил, для чего он хочет прийти в профессиональный футбол 7
Источник: жену Павла Мамаева нашли без сознания в Москве 15
Уткин рассказал, откуда у Розанова появилось прозвище "дяденька"
Аленичев: мне хотелось бы, чтобы "Арсенал" дошел до финала
Гончаренко прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 Кубка России для ЦСКА 2
Источник: нападающий "Краснодара" Берг летом бесплатно перейдет в "Гетеборг" 4
"Или лавка в "Спартаке", или игра в Англии". Павлюченко рассказал, как Карпин настаивал на его переходе в "Тоттенхэм" 1
Телеканал "Матч Премьер" покажет серию игр с комментариями Розанова 1
Стали известны пары 1/4 финала Кубка России 6
Бывший игрок "Милана" Меркель заявил о желании играть в РПЛ 1
"Ушел мой Дяденька". Комментатор Трушечкин выразил свои эмоции в связи со смертью Розанова
Юрий Розанов – лучший спортивный комментатор. Его репортажи останутся с нами навечно 2
Онопко может стать участником нового проекта ЦСКА 1
Тот, кого хотелось слушать всегда. Российский спорт скорбит по Юрию Розанову 2
Испанка рассказала об угрозах от жены Мамаева, которая обвинила Павла в измене 1
"Ювентус" выкупил Маккенни у "Шальке" за 18,5 млн евро 2
Черданцев - о Розанове: глыба комментаторской профессии. Таких больше не осталось 3
Фетисов: после возвращения Промеса "Спартак" хорошо заработал на продаже футболок 10
КДК РФС оштрафовал Николича по итогам матча "Локомотив" - ЦСКА 1
Все новости
-