Широков прокомментировал информацию о том, что Семин может возглавить "Спартак". По словам экс-игрока сборной России "красно-белым" не стоит приглашать этого специалиста. Широков заявил, что заслуги Семина в "Локо" переоценены.
"А что он дал "Локомотиву"? "Локомотив" при нем как-то вперед шагнул? Конечно, нет. Титулы взяли только из-за того, что слабые конкуренты были. Команда должна постоянно двигаться вперед. Кого он воспитал? Не рассказывайте сказки про Миранчука — он играл до него. И Алексей говорил, что только сейчас начал нормально тренироваться, понял, что это такое. Не нужно рассказывать, что Алексей Миранчук — воспитанник Юрия Палыча. Баринов — то же самое, он был в системе", - сказал Широков.
Напомним, ранее стало известно, что наставник "Спартака" Доменико Тедеско не намерен пролонгировать соглашение с клубом. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: РБ Спорт
Широков: что Семин дал "Локомотиву"? Титулы взяли только из-за того, что слабые конкуренты были
Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался об экс-наставнике "Локомотива" Юрии Семине.
Фото: "Чемпионат"
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