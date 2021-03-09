— Сергей не ушел из "Тамбова", а приостановил работу в "Тамбове", пока клуб не выполнит свои обязательства. Выполнит — значит, вернется. Не выполнит — значит, тема закрыта.
По поводу завершения карьеры, Сергей будет решать. Я всего лишь его агент, — цитирует Сафонова Sport24.
40-летний Рыжиков выступает за "Тамбов" с лета 2020 года. В 21 матче за команду он пропустил 35 мячей и четырежды сыграл "на ноль". Напомним, что у тамбовского клуба серьезные финансовые проблемы. В межсезонье команду покинули практически все игроки, а Рыжиков стал одним из тех, кто остался. В итоге, чтобы доиграть сезон, клуб начал подписывать свободных агентов и брать в бесплатную аренду игроков из других клубов РПЛ.
Агент Рыжикова: Сергей приостановил работу в "Тамбове", пока клуб не выполнит свои обязательства
Алексей Сафонов, агент вратаря "Тамбова" Сергея Рыжикова, рассказал, что футболист приостановил выступления за команду.
Фото: ФК "Тамбов"
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