35-летний нападающий "Краснодара" Ари с высокой вероятностью уйдет из клуба после завершения нынешнего сезона, передают российские СМИ.
По данным источника, "быки" не собираются продлевать контракт с экс-форвардом сборной России. Срок действия текущего соглашения истекает в июне 2021 года.
В текущем сезоне Ари провел 9 матчей во всех турнирах, на его счету 2 забитых мяча. В игре 21 тура РПЛ против "Спартака" (1:6) он получил травму и был заменен на 19 минуте.
Источник: Sport24
Ари может покинуть "Краснодар" по завершении текущего сезона
По данным СМИ, руководство черно-зеленых не планирует продлевать истекающий контракт с 35-летним форвардом Ари.
Фото: РИА Новости
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