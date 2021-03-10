Онопко отметил, что Васин является прирожденным игроком обороны с данными Беккенбауэра. Однако ему не везет, поскольку он два раза рвал "кресты", добавил тренер. По словам Онопко, после травм некоторые игровые качества Васина ухудшились
"Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Однако страшно невезучий — дважды подряд рвал "кресты"! Представляете, сколько сил и времени он потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй. К сожалению, при этом не обошлось без потерь — упала стартовая скорость, стало хуже с координацией. Плюс появилась какая-то неуверенность, а вместе с ней и необъяснимые ошибки", - сказал Онопко.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Васин провел восемь матчей и сделал один голевой пас.
Источник: Спорт-Экспресс
Онопко: Васин - защитник от бога с данными Беккенбауэра
Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко сравнил защитника "армейцев" Виктора Васина с легендарным футболистом Францем Беккенбауэром.
Фото: ЦСКА
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