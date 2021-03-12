— C ним весело было — он ни на что не обижался. Ему пихаешь, а он: "Тренер, very good". Говорил, то ли в шутку, то ли всерьез: "Когда закончу с футболом —пойду в фильмы для взрослых", — цитирует Колыванова Sport24.
Напомним, 29-летний Фримпонг перешел в "Уфу" в 2014 году. За два года в клубе ганец провел 28 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Затем в его карьере был тульский "Арсенал", за который он сыграл четыре матча.
"Говорил: "Когда закончу с футболом — пойду в фильмы для взрослых". Колыванов — о Фримпонге
Бывший наставник "Уфы" Игорь Колыванов вспомнил историю с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом.
Фото: ФК "Арсенал"
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