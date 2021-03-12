Как сообщает источник, "Ростов" попросит дать ЭСК РФС оценку моменту с отмененным голом нападающего ростовской команды Али Соу на 71-й минуте встречи, так как непонятно, каким образом была прочерчена офсайдная линия ВАР.
Также ростовчан интересует эпизод на 74-й минуте, где могло быть нарушение на нападающем команды Дмитрии Полозе. И момент с пенальти в ворота "Ростова" на 48-й минуте, когда полузащитник "Ростова" Роман Тугарев сфолил на игроке "Химок" Резиуане Мирзове.
"Химки" победили "Ростов" со счетом 1:0.
"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. У команды Карпина 34 очка в 22-х матчах.
Источник: РБ-Спорт
Источник: "Ростов" обратится в ЭСК по отмененному голу и еще нескольким моментам в игре с "Химками"
"Ростов" после игры 22-го тура РПЛ против "Химок" (0:1) обратится в ЭСК РФС по нескольким спорным эпизодам встречи.
Фото: ФК "Химки"
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