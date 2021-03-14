Червиченко заявил, что дружит с руководителями "Ростова". По его словам, команда может не отправиться на следующий матч РПЛ с "Ротором" в знак протеста против судейства в игре с "Химками". Также он раскритиковал арбитра Сергея Лапочкина за работу на встрече "Ростова" с подмосковной командой.
"Последние матчи не вызывали нареканий [в плане судейства], но мистер Лапочкин решил дать бой этому "хорошему" направлению и показать себя во всей красе. Близко дружу с руководителями "Ростова". Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с "Ротором". Какой смысл участвовать в чемпионате? Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках… Вот из-за таких подлецов как Лапочкин они так и выглядят", - сказал Червиченко.
Отметим, что на данный момент "Ростов" занимает седьмое место в таблице РПЛ (34 очка). "Химки" - на девятом месте (32 очка).
Источник: Чемпионат
Червиченко: "Ростов" с большой долей вероятности не собирается ехать на матч с "Ротором"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о скандальном судействе в матче 22-го тура РПЛ "Химки" - "Ростов" (1:0).
Фото: YouTube-канал "Футбольный Биги"
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