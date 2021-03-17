РПЛ запускает систему добровольной идентификации болельщиков. Как сообщается на официальном сайте Российской Премьер-лиги, идентификация представляет из себя процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, который будет осуществлен посредством сервиса Премьер Pass. Система будет предоставлять специальные предложения от клубов.
"При покупке билетов можно будет воспользоваться единым сервисом регистрации/авторизации на официальном сайте Премьер-Лиги. Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона и email. На сайтах клубов в разделах продажи билетов появится кнопка "Войти через Премьер-Лигу". Электронный билет будет оформлен с привязкой к учётной записи болельщика в системе идентификации РПЛ", - говорится в заявлении РПЛ.
Отмечается, что система добровольной идентификации даст болельщикам приоритетный проход на стадионы через специальные входы, скидки на билеты и покупку атрибутики клубов, уведомления о начале продаж билетов, удобное использование электронных билетов в мобильном приложении.
Продажа билетов на сайтах клубов будет доступна с 24-го тура текущего сезона.
Сегодня начинается 23-й тур РПЛ. Он стартует в Волгограде матчем "Ротора" и "Ростова". Стартовый свисток будет дан в 18:00 мск. В 20:00 мск в Москве ЦСКА примет "Зенит", а "Ахмат" проведет домашний матч с "Арсеналом".
РПЛ в тестовом режиме запустила систему добровольной идентификации болельщиков
Пресс-служба Российской Премьер-лиги объявила о запуске системы добровольной идентификации болельщиков. Она будет работать в оставшихся турах текущего сезона.
Фото: РПЛ
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