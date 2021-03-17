РПЛ в тестовом режиме запустила систему добровольной идентификации болельщиков

Пресс-служба Российской Премьер-лиги объявила о запуске системы добровольной идентификации болельщиков. Она будет работать в оставшихся турах текущего сезона.

Фото: РПЛ